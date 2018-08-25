От обрадованного «Рубина» и ослабленной «Уфы» до амбициозных «Нижнего Новгорода» и «Нефтехимика»

Рассказываем, с кем и как сыграют поволжские клубы в 1/16 Кубка России

Накануне в полдень в офисе РПЛ состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка России. Радоваться клубам высшего дивизиона, узнавшим своих будущих оппонентов, прямо скажем, особо не пришлось — по крайней мере, по игровым мотивам. Так получилось, что поволжским командам из РПЛ достались в соперники либо крепкие команды ФНЛ, всерьез рассчитывающие на повышение в классе, либо соседи. «Рубин», наконец получивший отдых от дальних перелетов, «Уфа», которая держит в уме далеко не Кубок России, набравший ход «Нефтехимик» и «Крылья Советов» в кризисе атаки — обо всех раскладах для поволжских команд в 1/16 Кубка России читайте в материале «Реального времени».

«Рубин» — «Химки»: наконец-то без долгого перелета

Пожалуй, впервые за долгие годы казанский «Рубин» получил довольно удобную партию в 1/16 Кубка России. Удобную даже не столько в смысле менее статусного и крепкого соперника, сколько в плане логистики. Сколько лет подряд казанцы начинали свой путь в кубке то в Хабаровске, то в Красноярске, то в Чите. На этом фоне относительно «мягкий» вариант — поездка в ближнее Подмосковье — выглядит как манна небесная. На этот раз на кубок Курбану Бердыеву вовсе не обязательно будет везти «полуторный» состав, а вполне можно будет «разгуляться» на полноценный визит в сильнейшем ростере.

Пока в чемпионате России «Рубин» имеет в активе только одну победу — в первом туре против «Краснодара», а также две ничьи — с «Динамо» и «Ахматом», и одно поражение от «Зенита». Чемпионским этот график не назовешь, да и «еврокубковым» с полной уверенностью тоже. Так что ставку на победу в кубке, дающую право участвовать в Лиге Европы, можно было бы наконец и сделать. Ведь жеребьевка этому очень даже благоволит.

«Химки» на уровне ФНЛ не блещут. Подмосковная команда окопалась на десятом месте, одержав три победы и четырежды проиграв — «Спартаку-2», «Авангарду», «Сочи» и «Факелу». Если вам интересно, куда подевался Игорь Шалимов после его увольнения из «Краснодара», то он перебрался как раз в «Химки», где и пытается вытащить команду из болота (задачу выхода в РПЛ руководство команды пока, правда, не ставит).

При Шалимове «Химки» в основном играют по двум схемам: «5–4–1» и стандартной «4–4–2». Фото fckhimki.ru



При Шалимове «Химки» в основном играют по двум схемам: «5–4–1» и стандартной «4–4–2». И если вторую Бердыев щелкал как орешки еще на заре своей карьеры в «Рубине», то первая для казанцев будет крайне неудобна. И нет практически никаких сомнений, что Шалимов выстроит против них именно такую тотально оборонительную расстановку.

Каких-то явно выраженных звезд в составе «Химок» нет. Можно выделить разве что полузащитника молодежной сборной России Аршака Коряна, одно время игравшего в «молодежке» «Локомотива». Это джокер, который может выйти на замену и принести победу на последних минутах, как это было в матче с ярославским «Шинником».

Нынешние «Химки» проводят свои матчи не на современном стадионе «Арена Химки», а в спортивном комплексе «Новые Химки». Однако, возможно, ради такого статусного поединка команда вернется на 17-тысячную арену. Ведь большого футбола в исполнении родной команды 250-тысячный город не видел очень давно.

Прогноз «Реального времени»: 2:1 — проход «Рубина»

«Нефтехимик» — ФК «Урал»: Нижнекамск на коне, а уральцы зачахли без Тарханова

Нижнекамская команда оказалась одним из шести представителей третьего по значимости дивизиона, добравшихся до стадии 1/16 финала Кубка России. В 1/128 финала нефтехимики уже выбили из розыгрыша принципиальнейшего соперника, соседей из Набережных Челнов. С этого момента команда Юрия Уткульбаева и «окрылилась» куражом. В следующей стадии нижнекамцы в упорной борьбе благодаря голу Даниила Гриднева на 88-й минуте вырвали победу у «Мордовии», еще совсем недавно игравшей в главной лиге страны. Так «Нефтехимик» и оказался на столь высокой стадии, где его проэкзаменует уже действующий участник Премьер-лиги, екатеринбургский Урал».

Нижнекамцы в упорной борьбе вырвали победу у «Мордовии». Фото fcnh.ru

И ведь шансы пройти его все-таки есть! «Шмели» в этом году выступают в РПЛ ни шатко ни валко — всего одно очко за четыре тура с недобрыми «-5» в графе разницы забитых и пропущенных. Даже новый стадион, доставшийся команде Дмитрия Парфенова от чемпионата мира, совсем не помогает.

Какой бы ни была разница в классе у команд, совершенно очевидно, что они сейчас находятся в абсолютно разной психологической готовности. Моральный подъем татарстанцев вполне может стать определяющим в очном противостоянии с «Уралом», пребывающим в неважном настроении. Главное, чтобы на трибунах стадиона «Нефтехимик» собралось как можно больше болельщиков.

Прогноз «Реального времени»: 1:1 (1:2 по пенальти) — проход «Урала»

ФК «Нижний Новгород» — ФК «Уфа»: волжанам больше надо?

Триумфатор пары «Нефтехимик» — «Урал», кстати, попадет на победителя именно этой пары. И что самое занятное, заметно ослабленная после ухода Сергея Семака «Уфа» вовсе не выглядит в этом противостоянии явным фаворитом. Уфимцы с трудом разбираются в Лиге Европы с довольно слабыми соперниками а-ля «Прогресс» из крошечного Люксембурга на стадионе, больше напоминающем поляну для тренировок.

«Нижний Новгород» же остается одним из претендентов на выход в Премьер-лигу в этом сезоне, держась в зоне стыковых матчей и всего в двух очках от лидерства в ФНЛ. На сегодня нижегородцы являются, пожалуй, одной из самых «автобусных» команд первой лиги. Если они и побеждают, то в основном минимально — 1:0, либо играют по нулям. Пропускают крайне мало — всего 4 мяча, но и забивают не сильно больше — 8 голов за семь игр.

«Нижний Новгород» остается одним из претендентов на выход в Премьер-лигу в этом сезоне, держась в зоне стыковых матчей и всего в двух очках от лидерства в ФНЛ. Фото fcnn2018.ru

Голами (по одному) в составе волжан отметился татарский десант нижегородцев — Радик Хайруллов и Тимур Аюпов, а также Артем Делькин и Максим Палиенко. А главная звезда команды, экс-нападающий московского «Динамо», пермского «Амкара» и «Томи» Павел Игнатович имеет в своем активе целых два мяча. То есть 25% всех голов команды.

Взломать такую закрытую и далеко не испанскую тактику, которую ставит своей команде Дмитрий Черышев, уфимцам будет архисложно. Тем более что с вскрыванием чужой обороны у «Уфы» пока все не слишком хорошо. Да и голова сейчас у команды забита несколько другими вопросами — как отыграть поражение от «Рейнджерс» дома в Лиге Европы и поправить дела в чемпионате. Благо матчи на Кубок страны пройдут в конце сентября, хотя если уфимцы выйдут в группу ЛЕ, на внутренние дела сил может и не остаться. А вот волжская команда наверняка уже сейчас не прочь побороться за место в евросезоне на следующий год.

Прогноз «Реального времени»: 1:0 — проход «Нижнего Новгорода»

«Крылья Советов» — ФК «Тамбов»: незабивные старшие против забивных младших

«Крылышки» под руководством Андрея Тихонова в чемпионате РПЛ выиграли пока лишь единожды, зато у очень крепкого «Ростова» Валерия Карпина. И еще раз сыграли вничью с обескровленным и довольно омоложенным ЦСКА. Полные домашние трибуны новенькой «Самара Арены», судя по всему, дают положительный импульс игрокам «Крыльев Советов», и под руководством Тихонова они дарят своим поклонникам пусть не самый надежный, но точно не скучный футбол, на который приятно смотреть. Правда, в эту почти благостную картину затесалось разгромное поражение от «Оренбурга» — 0:3.

Вот только есть одна проблема: за четыре тура самарцы с трудом забили всего лишь один мяч — в ворота как раз «Ростова». Кризис в атаке и проблемы с забивным форвардом у «Крыльев» назревали давно. Сергей Корниленко уже не «вывозит», Максим Канунников продолжает свое «сухое» правое дело, начатое еще в Казани, а Павел Яковлев, кажется, так и не смог реализовать потенциал, о котором говорили на протяжении многих лет футбольные эксперты. И потому совсем неудивительно, что болельщики команды не приняли с особым восторгом подписание Сергея Рыжикова: они-то ждали усиления атаки.

Сергей Корниленко уже не «вывозит», Максим Канунников продолжает свое «сухое» правое дело, начатое еще в Казани, а Павел Яковлев, кажется, так и не смог реализовать потенциал. Фото kc-camapa.ru

«Тамбов» же, напротив, команда довольно зрелищная. Двенадцать мячей в семи играх ФНЛ показывают, что даже после ухода Андрея Талалаева тамбовцы под руководством Мурата Искакова продолжают играть в атакующий футбол. Пятая строчка в ФНЛ и одинаковое количество очков с крепким «Спартаком-2» показывают, что на этот раз тамбовцы намерены побороться за право выйти в элиту российского футбола.

Это будет битва довольно похожих команд, разница лишь в том, что у одной из них затянувшийся кризис атаки, а другая пусть и забивает много, но с такой массивной обороной, как у КС (Надсон, Бурлак, Зотов и Чичерин), пока не сталкивалась. Тем интереснее наблюдать, чья возьмет.

Прогноз «Реального времени»: 0:0 (1:0 — по пенальти) — проход «Крыльев Советов»