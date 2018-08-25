США заявили об отмывании российских капиталов на Кипре — СМИ

Правительство США причислило Кипр к странам, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов. Такое заявление содержится в правительственном докладе, представленном в конгресс США.



«На Кипре продолжают присутствовать большие объемы подозрительных российских средств и инвестиций, и кипрских чиновников заставляли ужесточить финансовую систему», — передает РИА «Новости».

Обвинения против Кипра в связи с «подозрительными» российскими капиталами выдвинул заместитель госсекретаря США Сигал Мандеклер.

Ранее Минфин США сообщил, что счета российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены.