США заявили об отмывании российских капиталов на Кипре — СМИ
Правительство США причислило Кипр к странам, которые отмывают деньги из подозрительных российских капиталов в связи с выдачей своих национальных паспортов. Такое заявление содержится в правительственном докладе, представленном в конгресс США.
«На Кипре продолжают присутствовать большие объемы подозрительных российских средств и инвестиций, и кипрских чиновников заставляли ужесточить финансовую систему», — передает РИА «Новости».
Обвинения против Кипра в связи с «подозрительными» российскими капиталами выдвинул заместитель госсекретаря США Сигал Мандеклер.
Ранее Минфин США сообщил, что счета российских бизнесменов Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены.ЭкономикаФинансы
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым