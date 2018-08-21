Минфин США сообщил о заморозке счетов Дерипаски и Вексельберга на Кипре

После того как бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг в апреле попали в санкционные списки США, их банковские счета на Кипре были заморожены. Об этом говорится в докладе американского Минфина.

Отмечается, что санкции против господ Дерипаски и Вексельберга принесли им значительные убытки. В Минфине США утверждают, что состояние Виктора Вексельберга сократилось с $16,4 млрд по состоянию на 5 апреля до $13,5 млрд на 26 июля 2018 года.

Официальный представитель группы компаний «Ренова» Андрей Шторх опроверг РБК заморозку счетов Виктора Вексельберга. По его словам, бизнесмен не имеет личных счетов на Кипре, а у афиллированных структур нет и не было крупных денежных средств в банках этой страны.

Ранее сообщалось, что швейцарские банки заблокировали 1 миллиард франков Виктора Вексельберга опасаясь санкций со стороны США.