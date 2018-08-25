Шаймиев встретился с министром иностранных дел Турции

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Шаймиев представил гостю проекты по сохранению историко-культурного наследия, реализующиеся при содействии Фонда «Возрождение». Он подробно рассказал об итогах восьмилетней деятельности Фонда по возрождению древнего города Болгара и острова-града Свияжска и о новых проектах — строительстве Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери.

Чавушоглу в свою очередь передал Шаймиеву привет и наилучшие пожелания от президента Турции господина Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы сейчас работаем над укреплением двусторонних отношений и расширением сотрудничества с регионами России. Вы, как первый Президент республики, долго и успешно служили на благо как Татарстана, так и России. Сейчас по пути, проложенному Вами, движется вперед господин Минниханов со своими коллегами. Как Вы верно отметили, турецкие компании как в период вашего руководства, так и сейчас получают значительную поддержку со стороны руководства республики. Поэтому не случайно, что многие турецкие инвесторы среди регионов России выбирают именно Татарстан. Инвестиции турецких компаний в целом в Россию с каждым днем увеличиваются», — сказал Чавушоглу.

Глава МИД Турции также отметил успехи Шаймиева в возрождении исторических памятников



«В своей деятельности Вы неизменно проявляете понимание и толерантность. Здесь люди вместе восстанавливают мечети и соборы. В наши дни в мире, особенно в Западной Европе, чувствуется острая потребность в этом. Вообще, мир и согласие в регионах Российской Федерации, в частности в Татарстане, являются примером для других народов. Мы воспринимаем Вас как мудрого аксакала, хотели бы почаще обращаться к вашему опыту, за мудрыми советами», — приводит слова дипломата пресс-служба президента РТ.

Напомним, что Чавушоглу накануне вечером прибыл в Татарстана с двухдневным рабочим визитом и уже встретился с президентом РТ Рустамом Миннихановым.