В Казань прибыл глава МИД Турции

В Татарстан сегодня вечером с двухдневным рабочим визитом прибыл министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

В Международном аэропорту «Казань» гостя встретили заместитель премьер-министра РТ — руководитель аппарата кабинета министров РТ Шамиль Гафаров, представители руководства Республики Татарстан.

После прибытия Чавушоглу и сопровождающие его лица отправились в казанский Кремль, где состоится встреча министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, говорится в сообщении пресс-службы президента.

Отмечается, что завтра, 25 августа, запланирована встреча Чавушоглу с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым.



Ранее в Казань с рабочей поездкой приезжал аким Алматинской области Республики Казахстан Амандык Баталов.