Глава МИД Турции передал Минниханову привет от Эрдогана

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в рамках визита в Казань встретился в резиденции президента РТ с Рустамом Миннихановым.



«Прошло четыре года после последнего визита, я видел, как Казань выросла и развивается, и понял, что я соскучился по Казани», — рассказал Чавушоглу.

В свою очередь, президент Татарстана назвал визит министра сигналом для активизации работы и отметил, что между муниципалитетами двух республик было заключено 17 соглашений.

Напомним, в рамках визита в Татарстан Мевлют Чавушоглу завтра, 25 августа, встретится с Государственным Советником РТ Минтимером Шаймиевым. Ему презентуют проекты возрождения древнего города Болгара, острова-града Свияжска и Болгарской исламской академии.