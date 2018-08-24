Новые санкции США затронут кредиты России, продажу оружия и предоставление внешней помощи

Новые санкции Вашингтона в отношении Москвы затронут американские кредиты России, экспорт оружия и предоставление внешней помощи. Об этом говорится в документе, опубликованном в Федеральном регистре США.

В соответствии с представленными материалами, любая американская помощь России (за некоторыми исключениями) должна быть прекращена.

Также Соединенные Штаты приостановят выдачу лицензий на экспорт российским государственным компаниям американского оружия и продукции двойного назначения, сказано в материалах регистра.

Однако ограничительные меры не коснутся сотрудничества Москвы и Вашингтона в космосе и продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.

Кроме того, России будет отказано в «любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке» со стороны любого американского учреждения.

Ранее Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей. Президент России Владимир Путин назвал ограничительные меры контрпродуктивными и бессмысленными.