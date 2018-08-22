Путин о новых санкциях США: «Это действия контрпродуктивные и бессмысленные»

Новые санкции США — контрпродуктивные и бессмысленные действия. Об этом Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинисте.

«Что касается санкций, это действия контрпродуктивные и бессмысленные, особенно в отношении такой страны, как Россия», — отметил Путин.



Он также выразил надежду, что осознание отсутствия перспектив у такой политики когда-нибудь придет к американским партнерам России, передает РТ.

Ранее Госдеп США принял решение о введении с 22 августа новых санкций в отношении России из-за дела Скрипалей.



Накануне, глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что российские власти подготовили ответные меры для нивелирования влияния новых санкций США на российскую экономику.

