В отношении главы ФОМС Дагестана возбудили новое уголовное дело

Следственные органы возбудили новое уголовное дело в отношении руководителя территориального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Дагестана Магомеда Сулейманова.



Его подозревают в превышении полномочий во время исполнения обязанностей главы Махачкалы в 2015 году.

«По материалам проверки прокуратуры Республики Дагестан возбуждено уголовное дело о причинении республиканскому бюджету ущерба на сумму свыше 96 млн рублей <…> по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — уточняется в сообщении Следкома.

По данным прокуратуры, в 2015 году Сулейманов, исполняя обязанности главы Махачкалы, «незаконно допустил предоставление земельного участка размером 38 тыс. кв. м в собственность компании «Даггаз». До этого участок был в собственности республики. Бюджету региона причинен ущерб на сумму свыше 96 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Сулейманова подозревают в махинациях в особо крупном размере и создании преступного сообщества. По версии следствия, он договаривался с частными клиниками о переводе денег на их счет за якобы оказанные услуги. Таким образом он вывел более 210 млн рублей.

