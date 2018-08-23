Кировский избирком зарегистрировал региональную подгруппу по пенсионному референдуму

Избирательная комиссия Кировской области зарегистрировала региональную подгруппу по проведению референдума, касающегося повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского избиркома.

Выносимый подгруппой на референдум вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?» — говорится в сообщении.

Ранее Самарский избирком зарегистрировал подгруппу по проведению пенсионного референдума. Всего в нее вошли 118 человек.