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Кировский избирком зарегистрировал региональную подгруппу по пенсионному референдуму

17:34, 23.08.2018
Кировский избирком зарегистрировал региональную подгруппу по пенсионному референдуму
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Избирательная комиссия Кировской области зарегистрировала региональную подгруппу по проведению референдума, касающегося повышения пенсионного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе Кировского избиркома.

Выносимый подгруппой на референдум вопрос звучит так: «Поддерживаете ли вы то, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?» — говорится в сообщении.

Ранее Самарский избирком зарегистрировал подгруппу по проведению пенсионного референдума. Всего в нее вошли 118 человек.

Общество Кировская область
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