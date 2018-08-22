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В Самарской области избирком зарегистрировал подгруппу по проведению пенсионного референдума

16:49, 22.08.2018
В Самарской области избирком зарегистрировал подгруппу по проведению пенсионного референдума
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Избирательная комиссия Самарской области зарегистрировала региональную подгруппу по проведению референдума по повышению пенсионного возраста.

Всего в подгруппу вошли 118 человек. Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум, звучит так: «Вы за установление запрета на увеличение установленного законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраста, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости?»

Добавим, создать региональную подгруппу в Самарской области собирается и КПРФ. Провести собрание подгруппы коммунисты намерены 25 августа, передает «Интерфакс».

Напомним, в оренбургскую региональную подгруппу по пенсионному референдуму вошли 153 человека.

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