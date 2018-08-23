В швейцарском банке Credit Suisse опровергли заморозку российских активов

В швейцарском банке Credit Suisse сообщили, что российские счета в банке не заморожены.

«После недавних санкций, а также с учетом регуляторных ограничений со стороны США Credit Suisse реклассифицировал определенные активы, попавшие под данные ограничения, из активов под управлением (Assets under Management) в активы на доверительном хранении (Assets under Custody). Такая реклассификация не означает замораживание активов», — цитирует сообщение банка «Коммерсант».

В Credit Suisse также отметили, что изменения не коснулись активов тех клиентов, которые не включены в санкционные списки, а сама реклассификация не повлекла никаких финансовых потерь.

Ранее СМИ писали, что швейцарский банк Credit Suisse из-за санкций заморозил российские активы на 5 миллиардов долларов.