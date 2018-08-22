Credit Suisse из-за санкций заморозил российские активы на 5 миллиардов долларов

Швейцарский банк Credit Suisse заморозил связанные с Россией активы на 5 млрд франков ($5 млрд), это связано с американскими санкциями в отношении России.



«Credit Suisse, где бы он ни работал, действует в соответствии с нормами международных регуляторов, соблюдая санкции, в том числе санкции в отношении России», — передает Reuters со ссылкой на представителя банка.

Данные о владельцах замороженных счетов в Credit Suisse не раскрывают. При этом издание отмечает, что, скорее всего, речь идет об отдельных представителях сотни Forbes, попавших в SDN-лист.

Ранее сообщалось, что Банк России из-за предстоящих санкций резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов, доведя их до максимума с начала года.