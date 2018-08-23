В Татарстане в переселении из аварийного жилья нуждаются 26 тысяч человек

С первого января 2019 года по всей России стартует новая национальная программа по улучшению жилищных условий населения. В Татарстане она коснется 26 тысяч человек, рассказала на брифинге в кабмине официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

В Татарстане аварийными признаны 25 890 кв метров жилого фонда. Речь идет о домах, внесенных в реестр аварийных с 1 января 2012 года по 1 января 2019 года, передает корреспондент «Реального времени».

Наибольший объем аварийного жилья сконцентрирован в Казани. При этом, если объект является муниципальной собственностью, государство поможет с переселением. В случае с частной собственностью будет проведена оценка жилья и предоставлены меры социальной поддержки, рассказала Галимова.

Законопроект, который будет решать вопрос ликвидации аварийного жилья и переселения из него людей, может быть принят Госдумой РФ в осеннюю сессию.



Ранее сообщалось, что на расселение аварийного жилья в России планируют выделить 311 млрд рублей.