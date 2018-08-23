На реализацию нацпроекта «Жилье и городская среда» выделят почти 1 трлн рублей

На реализацию национального проекта «Жилье и городская среда» до 2024 года планируют выделить 944,2 млрд рублей. Почти вся сумма будет выделена из бюджета РФ.

При этом на развитие жилищных программ предполагается направить 271 млрд рублей, на расселение аварийного жилья — 311 млрд рублей, на формирование комфортной городской среды — 362 млрд рублей, передают «Известия» со ссылкой на паспорт нацпроекта.

Нацпроект реализуется во исполнение майского указа президента РФ Владимира Путина. Основная задача — нарастить ввод жилья до 120 млн кв. м в год и уменьшить ипотечную ставку до 8% и ниже.

Ранее стало известно, что национальный экологический проект обойдется российским компаниям в 140 млрд рублей в год, что аналогично повышению налогов на них 0,1% ВВП. Общая стоимость проекта на 2019—2024 годы составит 1,8 трлн рублей.