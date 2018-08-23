Источник: пропавшее у казанского следователя уголовное дело уже восстановлено

Из кабинета казанского следователя пропал один из 12 томов уголовного дела о браконьерстве. Такую информацию распространил сегодня телеграм-канал Mash, указав, что дело было в Следственном комитете. В Следкоме по РТ сообщение опровергли.

«У нас и дел о браконьерстве сейчас нет», — заявил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий. В казанском подразделении Приволжского управления Следкома на транспорте и в МВД Татарстана также утверждают — информация Mash к их сотрудникам отношения не имеет.

Осведомленный источник «Реального времени» сообщил, что ЧП произошло в казанском подразделении транспортной полиции. Причем еще на прошлой неделе. «Это довольно быстро выявили, и пропавший том уже восстановили», — дополнил собеседник.

В пресс-службе Нижегородского управления на транспорте МВД России сообщили, что пока не располагают информацией по этой истории.

Обстоятельства исчезновения целого тома уголовного дела в телеграм-канале описывают так: на ознакомление с делом в кабинет следователя пришли известная в Казани адвокат и ее клиент, а тот отлучился попить кофе.

Напомним, ранее «Реальное время» рассказывало о краже поддельного паспорта из уголовного дела при ознакомлении с его материалами в СИЗО и о пропаже наркотиков в ОП «Юдино» из запечатанного конверта — вещдока по уголовному делу.