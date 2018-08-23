Виновному в утрате уголовного дела казанскому следователю грозит увольнение

По факту ЧП с пропажей уголовного дела в Казанском линейном управлении полиции на транспорте назначена служебная проверка. Пропажу выявили еще 15 августа.

«Сотрудник, виновный в утрате, а также его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Приволжскому федеральному округу.

В ведомстве сочли нужным добавить: «В настоящее время все материалы дела восстановлены. Предварительное следствие по нему производится в установленном законом порядке в установленные сроки».

Вопрос о возбуждении уголовного дела и поиске подозреваемых в исчезновении материалов уголовного судопроизводства в УТ МВД РФ по ПФО комментировать не стали.

Напомним, сегодня в телеграм-канале появилась новость о пропаже одного из двенадцати томов уголовного дела из кабинета следователя Следкома, недостоверная лишь в части органа следствия. О том, что ЧП имело место в казанском подразделении транспортной полиции, первым сообщило «Реальное время».