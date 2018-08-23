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В российских офшорах может появиться новая биржа для санкционных компаний

00:11, 23.08.2018

В России может появиться специальная площадка для листинга компаний, попавших в санкционный список. Такую идею сейчас обсуждают Минфин и Центробанк.

«Надо же где-то листинговаться санкционным [компаниям], Дерипаске… Наверняка будут инвесторы, которые готовы будут покупать бумаги компаний. Почему бы им не дать возможность это сделать», — приводят «Ведомости» слова замминистра финансов Алексея Моисеева.

Отмечается, что для создания площадки рассматривается остров Русский.

Ранее сообщалось, что попавший под санкции бизнесмен Олег Дерипаска зарегистрирует компанию в российском офшоре.

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