Для финансирования строительства МСЗ в Татарстане «РТ-Инвест» выпустит зеленые облигации

Компания «РТ-Инвест» намерена выпустить в 2019 году зеленые облигации на 30—40 млрд рублей для финансирования строительства мусоросжигательных заводов (МСЗ) в Татарстане и Московской области.



«Мы с участниками рынка пытаемся разработать общий регламент выпуска зеленых облигаций и пройти его утверждение в правительстве и выйти с минимальным регуляторным эффектом, — передает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора «РТ-инвест» Андрея Шипелова.

По его словам, компания рассматривает другой вариант выпуска облигаций — «достаточно глубокое вмешательство в законотворчество, с изменением федеральных законов».

Отмечается, что инвесторами могут стать пенсионные фонды, страховые компании, банки.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Ростех» не будет инвестировать свои средства в проект дочернего предприятия «РТ-Инвест» по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане.