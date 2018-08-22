«Ростех» не будет инвестировать в строительство мусоросжигательного завода в Татарстане

Госкорпорация «Ростех» не будет инвестировать свои средства в проект дочернего предприятия «РТ-Инвест» по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане. Об этом сообщил гендиректор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов.

«Ростех» не инвестирует свои средства в проект, это изначально оговаривалось, он инвестирует свою мощь», — цитирует главу «РТ-инвест» агентство «Прайм».



«Ростеху» принадлежит 25,01% «РТ-Инвест» и 9,4% АГК-2 — оператора строительства МСЗ в Татарстане. По словам Шипелова, госкорпорация через корпоративный договор очень сильно влияет на деятельность компании.

В Татарстане мусоросжигательный завод намерены построить в поселке Осиново. По предварительному плану, строительство начнется в октябре 2018 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.

