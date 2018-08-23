Кандидатом в председатели Вахитовского суда Казани стал главный судья Нижнекамска

Председатель Нижнекамского горсуда Газиз Гисметдинов подал заявление на замещение вакансии руководителя Вахитовского райсуда Казани. По данным источников «Реального времени», соперников у выдвиженца нет, поскольку его кандидатуру поддерживает руководство Верховного суда Татарстана.

Конкурс на вакансию в центральном суде Казани был объявлен 10 июля, прием документов завершился 20 августа. Информацию о выдвижении Гисметдинова «Реальному времени» официально подтвердили в Нижнекамском горсуде. Сам председатель сейчас находится в отпуске. 10 августа в Нижнекамске он отмечал открытие нового здания горсуда, а через два дня — свое 49-летие.

На открытии нового здания суда. Фото пресс-службы президента РТ

Как утверждают источники «Реального времени», безальтернативным обещает быть и конкурс на пост руководителя Московского райсуда Казани — заявление подал 45-летний Константин Галишников, бывший председатель этого же суда.

В Квалифколлегии судей РТ комментировать результаты первого этапа конкурса — выдвижение кандидатов — не стали. Напомним, кресло председателя Вахитовского райсуда Казани сейчас занимает Фанис Мусин, срок его полномочий истекает в 2019 году.

Константин Галишников — справа. Фото vs.tat.sudrf.ru

Напомним, о возможном выдвижении Галишникова и Гисметдинова на эти вакансии «Реальное время» подробно рассказывало в июле.