ВЦИОМ: большинство россиян удовлетворены своими жилищными условиями

Большинство россиян — 72% — довольны своими жилищными условиями. На соответствующий вопрос еще 41% дали ответ «вполне удовлетворен»,

31% респондентов ответили «скорее удовлетворен».

В ходе аналогичного опроса в 2005 году доля положительных ответов составляла 48%, а в 2007 году — 55%, передает ТАСС.

При этом, еще 23% опрошенных в ближайшие пять лет собираются приобрести жилье. В 2007 году этот показатель был гораздо меньше — 16%. Чуть меньше половины будут брать кредит, треть — использовать свои средства, остальные — продадут имеющееся.

Напомним, аналитики «Реального времени» выяснили, что в Татарстане в июле вырос спрос на недвижимость. На вторичную — на 20%, первичную — на 10%.