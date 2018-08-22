В Татарстане в июле спрос на вторичное жилье вырос на 20%

Аналитики «Реального времени» выяснили, что в Татарстане в июле вырос спрос на недвижимость. На вторичную — на 20%, первичную — на 10%.

Эксперты связывают такую динамику с ослаблением рубля: люди снимают вклады и покупают недвижимость. Второй причиной стали изменения в ФЗ-214, согласно которым застройщики не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую и будут работать через эскроу-счета.

Впрочем, пока сами эксперты не прогнозируют резкого скачка цен. По их оценкам, стоимость квадратного метра в долгосрочной перспективе вырастет примерно на 7-10%.

Подробнее — в материале «Реального времени».