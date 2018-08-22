Суд оставил под арестом до 24 ноября владелицу ТЦ «Зимняя вишня»
В Кемерово Центральный районный суд оставил под арестом бывшего гендиректора «Кемеровского кондитерского комбината» (ККК, основной собственник ТЦ «Зимняя вишня») Юлию Богданову.
«Суд постановил: продлить срок содержания под стражей в отношении Богдановой <…> — до 24 ноября», — цитирует судью Антона Донцова ТАСС.
Напомним, владелица торгово-развлекательного центра Юлия Богданова сэкономила на противопожарной системе 7 млн рублей. Пожар, который произошел в «Зимней вишне» 25 марта, унес жизни 60 человек.Происшествия
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