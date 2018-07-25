Владелица ТЦ «Зимняя вишня» сэкономила 7 млн рублей на системе пожаротушения

Владелица торгово-развлекательного центра (ТРЦ) «Зимняя вишня» в Кемерово Юлия Богданова сэкономила на противопожарной системе 7 млн рублей. Об этом сообщил и.о. заместителя руководителя Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ Сергей Голкин.



«Богданова, как было установлено, решила сэкономить порядка 7 миллионов рублей. В результате, когда началось возгорание, система автоматического водяного пожаротушения не сработала, порошкового на четвертом и пятом этажах здания и вовсе не было, а пожарная сигнализация не была подключена», — рассказал Голкин «Коммерсанту».

Напомним, что пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта и унес жизни 60 человек.

