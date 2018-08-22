«ФК Открытие» может выкупить бренд банка за 4,5 млрд рублей

После санации «ФК Открытие» права на его бренд остались у «Открытие холдинга». Сейчас идут переговоры о продаже бренда банку.

Банк предложил выкупить все товарные знаки группы «Открытие» за 4,5 млрд руб. При этом, деньги, вырученные бывшими владельцами от продажи товарных знаков, так же как и от прочих активов, пойдут на погашение их задолженности перед банком, подчеркнул представитель «ФК Открытие», передают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что товарный знак оценили в $1 млрд. При этом, банк подал семь исковых заявлений против своего бывшего собственника «Открытие холдинга» на общую сумму 3,7 млрд руб.