Банк «ФК Открытие» подал иски к бывшему собственнику на 3,7 миллиарда рублей

Банк «ФК Открытие» (санируемый Центробанком России) подал семь исковых заявлений против своего бывшего собственника «Открытие холдинга» на общую сумму 3,7 млрд руб.

Иски зарегистрированы в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа. Самый крупный иск был подан 2 апреля (2,6 млрд руб.). Третьим лицом по нему заявлена научно-производственная организация (НПО) «Монтажстройпроект». Суть требований не раскрывается.

Ранее сообщалось, что товарный знак «ФК Открытие» после перехода под контроль Центробанка остался в собственности прежнего владельца — «Открытие холдинга». В компании его стоимость оценили в $1 млрд.