Швейцарские банки заблокировали 1 миллиард франков Виктора Вексельберга — СМИ

Опасаясь санкций со стороны США швейцарские банки заблокировали средства на личных счетах владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга.



Речь идет примерно об 1 млрд франков, передает Forbes со ссылкой на источник. Средства блокировали не только публичные банки (UBS, Credit Suisse), но и частные, в том числе Julius Baer.

Отмечается, что счета российского бизнесмена мог заблокировать даже Bank of Cyprus, совладельцем которого с долей 9,27% является миллиардер.

Юристы «Реновы» уже готовят иски против швейцарских банков и их сотрудников. По мнению экспертов, шансы получить компенсацию убытков в суде невелики.

Ранее сообщалось, что Вексельберг сократил свою долю в швейцарских компаниях OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.