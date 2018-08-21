Вашингтон заблокировал активы РФ в США на сотни миллионов долларов

США с 2017 года заблокировали российские активы на «сотни миллионов долларов» при вводе финансовых санкций. Об этом говорится в докладе Минфина США по закону CAATSA.

«В результате этих действий заблокированы сотни миллионов долларов российских активов в Соединенных Штатах, финансовые интересы затронутых лиц испытали масштабные последствия», — цитирует текст документа РБК.

Отмечается, что начиная с 2017 года, администрация президента США Дональда Трампа наложила санкции на 215 граждан и организаций, связанных с Россией.

Сегодня стало известно, что США ввели санкции против двух российских граждан, трех юридических лиц и шести судов, которые ходят под флагом РФ.