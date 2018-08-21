США расширили санкции против России из-за КНДР и «вмешательства» в выборы

США ввели санкции против двух российских граждан, трех юридических лиц и шести судов, которые ходят под флагом РФ. Информация об этом содержится на сайте Минфина США.

Санкции введены в рамках политики ограничительных мер в отношении КНДР и разбирательства по поводу «вмешательства» в президентские выборы 2016 года, говорится в сообщении.

В список попали граждане РФ Антон Нагибин и Марина Царева. Также в нем значатся судоходная компания «Гудзон» (Владивосток), Primorye Maritime Logistics (Владивосток), Vela-Marine (Санкт-Петербург) и принадлежащие «Гудзону» корабли «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Севастополь» и корабль Primorye Maritime Logistics «Патриот».



Ранее США ввели санкции в отношении российской компании «Профинет» и ее генерального директора Василия Колчанова из-за КНДР.