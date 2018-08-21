Минэнерго предложило повысить тарифы ЖКХ почти на 6%

Минэнерго предложило после повышения ставки НДС увеличить тарифы ЖКХ в январе и июле 2019 года. Об этом сообщил замглавы ведомства Вячеслава Кравченко.

«Мы предлагаем с января индексировать на 1,7%, а с июля — по инфляции, как оно и было предусмотрено. Минэкономразвития предлагает индексировать на 2,4% это ниже инфляции. Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, 4% в соответствии с ранее принятыми решениями» — цитирует Кравченко "РИА Новости".



Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о неконтролируемом росте тарифов ЖКХ из-за увеличения ставки НДС.