РСПП предупредил о неконтролируемом росте тарифов ЖКХ из-за увеличения НДС

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о неконтролируемом росте тарифов ЖКХ, связанном с увеличением ставки НДС.

В письме РСПП к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву говорится, что по закону тарифы на ЖКХ можно индексировать лишь с 1 июля и лишь на уровень прогнозируемой Центробанком инфляции, а ставка НДС меняется за полгода до этого — с 1 января, передает «РИА Новости».

В РСПП считают, что это создаст выпадающие доходы в 2% от годовой выручки и компании в течение полугода станут потенциальными банкротами. При этом тарифы на ЖКХ вырастут не только на объем роста НДС, но и на размер компенсации расходов по налогам за предыдущий период.

В связи с этим союз предлагает не учитывать НДС в тарифах для населения на электрическую и тепловую энергию, а также прочие коммунальные услуги.



Ранее в Минстрое заявили, что повышение тарифов ЖКХ не будут откладывать из-за повышения НДС.