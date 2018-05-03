Мэр Ижевска назвал свой уход с поста непростым решением

Глава Ижевска Юрий Тюрин прокомментировал свою отставку. Он назвал уход с должности непростым решением.

«Почти сорок лет жизни я отдал Удмуртии, начиная с 1979 года, с работы на заводе Ижсталь», — написал Тюрин на своей странице в Facebook.

Градоначальник подчеркнул, что уверен в положительном развитии города при новой «Команде Удмуртии».

С сегодняшнего дня мэр будет находиться в отпуске. На внеочередной сессии гордумы депутаты примут отставку Тюрина, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Исполнять обязанности главы города будет первый замглавы администрации Ижевска Сергей Задорожный.

Напомним, что сегодня Тюрин покинул пост мэра по собственному желанию. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.