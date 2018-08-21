Форвард «Динамо» Евгений Луценко: «Мы рассчитывали, что соперник устанет из-за своего графика»

Нападающий московского «Динамо» Евгений Луценко после матча Российской премьер-лиги против «Уфы» рассказал журналистам следующее, сообщает ТАСС:

— Честно говоря, испытываю немного двоякие ощущения. С одной стороны, первая победа в сезоне, с другой, осознание того, что первый тайм мы провалили. Перед игрой мы рассчитывали, что во втором тайме соперник потеряет активность, устанет из-за своего графика. Так и получилось, они подсели, и нам удалось воспользоваться этой усталостью, — сказал Луценко.

В 4 туре чемпионата РПЛ «Динамо» в домашнем матче обыграло «Уфу» со счетом 3:0.