Площадь лесных пожаров в России за сутки выросла на 1,2 тысячи га

В России лесными пожарами охвачено около 22,4 тыс. га. За сутки площадь увеличилась на 1,2 тыс. га. Основные возгорания приходятся на Красноярский край, Хабаровский край и Магаданскую область.

Всего на 00.00 21 августа в РФ действовало 56 лесных пожаров. Активное тушение производится на 46 локациях — 21 тыс. га — в Красноярском крае, четыре пожара — 873 га — в Хабаровском крае, два пожара — 455 га — в Магаданской области, сообщает ТАСС.

По одну возгоранию отмечалось в Якутии, в Ямало-Ненецком АО, в Томской, Владимировской областях.

Напомним, в Татарстане ограничили посещение лесов из-за высокой пожарной опасности.