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В Татарстане ограничили посещение лесов из-за высокой пожарной опасности

17:54, 05.07.2018
В Татарстане ограничили посещение лесов из-за высокой пожарной опасности
Фото: pixabay.com

В Республике Татарстан ограничили посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Соответствующий документ за подписью премьер-министра РТ Алексей Песошина сегодня размещен на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, запрет на пребывание граждан и въезд транспортных средств вводится на территории 31 лесничества республики. МЧС поручено привести в состояние готовности силы и средства пожаротушения на случай возникновения лесных пожаров.

Распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Ограничение на посещение лесов вводится на 21 день с момента начала действия указанного документа.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил о сохранении высокой пожарной опасности лесов в период с 5 по 10 июля.

ОбществоВласть Татарстан
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