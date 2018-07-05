В Татарстане ограничили посещение лесов из-за высокой пожарной опасности

В Республике Татарстан ограничили посещение лесов из-за высокой пожарной опасности. Соответствующий документ за подписью премьер-министра РТ Алексей Песошина сегодня размещен на портале правовой информации.

Согласно распоряжению, запрет на пребывание граждан и въезд транспортных средств вводится на территории 31 лесничества республики. МЧС поручено привести в состояние готовности силы и средства пожаротушения на случай возникновения лесных пожаров.

Распоряжение вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. Ограничение на посещение лесов вводится на 21 день с момента начала действия указанного документа.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил о сохранении высокой пожарной опасности лесов в период с 5 по 10 июля.