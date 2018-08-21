«Калашников» разработал новый автомат АК-308 — видео

Концерн «Калашников» представил опытный образец нового автомата АК-308. В настоящее время идет подготовка к предварительным испытаниям вооружения.



Новое оружие создано на базе АК103 под патрон 7,62 х 51 мм с элементами и узлами конструкции автомата АК-12, говорится в сообщении компании.

В автомате применяются патроны калибра 7,62 мм, вместимость магазина — 20 патронов. Вес оружия с пустым магазином составляет 4,3 кг. АК-308 оснащен диоптрическим прицелом, возможна установка штык-ножа.

Ранее сообщалось, что «Калашников» разработал для Минобороны гибридный багги OV-2, способный разгоняться до 100 километров в час.