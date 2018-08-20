МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе и сильном ветре 21 августа

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе и сильном ветре с с 21 часа 20 августа до 21 часа 21 августа.

По информации ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», ночью и днем 21 августа на территории Республики Татарстан и в Казани местами ожидается гроза с кратковременным усилением юго-западного ветра до 15—20 м/с, сообщили в МЧС.



Напомним, что сегодня в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Максимальная температура днем по республике составит от +20°С до +25°С.