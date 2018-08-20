В Татарстане ожидаются дожди, грозы и до +25

Сегодня, 20 августа, в Республике Татарстан ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, местами туман.

Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-18 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +20°С до +25°С. В Казани днем ожидается от +20°С до +22°С. В Набережных Челнах температура воздуха составит от +18°С до +21°С.