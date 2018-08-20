В Казани продают кинотеатр «Магия кино» за 50 млн рублей

В казанском ТЦ XL выставили на продажу кинотеатр «Магия кино» и кинобар. Его оценили в 50 млн рублей.

Согласно объявлению, размещенному на «Авито», площадь кинотеатра составляет 1 300 кв.м.

В кинотеатре есть четыре кинозала на 427 мест. Выручка в месяц составляет 8 млн рублей, в новогодние каникулы — 10 млн рублей.

На момент написания заметки объявление было закрыто владельцем.

Ранее стало известно, что владельцев ТЦ могут уже к концу этого года обязать размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах. После чего в одной из сетей кинотеатров заявили о невозможности их переноса с верхних этажей на нижние. Там пояснили, что это связано с экономическими и строительными особенностями, в том числе с высотой потолков.