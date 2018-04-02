«Каро» назвала невозможным перенос кинотеатров на нижние этажи в существующих ТЦ

В пресс-службе «Каро» заявили о невозможности переноса кинотеатров с верхних этажей на нижние. Там пояснили, что это связано с экономическими и строительными особенностями.

«Кинотеатр — это сложносочиненный объект: не просто оформленные четыре стены, но еще гребенки, серьезные инженерные коммуникации, шумоизоляционные стены… В подавляющем большинстве существующих торговых центров это неосуществимо», — приводит слова пресс-службы сети кинотеатров RNS.

Предложение перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий торговых центров появилось после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».