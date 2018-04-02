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«Каро» назвала невозможным перенос кинотеатров на нижние этажи в существующих ТЦ

12:43, 02.04.2018 8
«Каро» назвала невозможным перенос кинотеатров на нижние этажи в существующих ТЦ
Фото: ru.wikipedia.org / Elefante bianco

В пресс-службе «Каро» заявили о невозможности переноса кинотеатров с верхних этажей на нижние. Там пояснили, что это связано с экономическими и строительными особенностями.

«Кинотеатр — это сложносочиненный объект: не просто оформленные четыре стены, но еще гребенки, серьезные инженерные коммуникации, шумоизоляционные стены… В подавляющем большинстве существующих торговых центров это неосуществимо», — приводит слова пресс-службы сети кинотеатров RNS.

Предложение перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий торговых центров появилось после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемеровской области. Хронология трагедии — в материалах «Реального времени».

Общество
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 02 апр
    Если перенос кинотеатров в тц на 1 этаж невозможен, значит эти кинотеатры нужно закрыть.
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    Анонимно 02 апр
    Или будем гореть...или закрывать трупные ловушки
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    Анонимно 03 апр
    Нужно сделать ПРЯМЫЕ выходы на улицу из больших залов, с 2-3 этажа это реально сделать (если зал в виде амфитеатра). А если зал выше 3 этажа, то извиняйте)
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  • Анонимно 02 апр
    В детстве я, бывая у бабушки в станице, наблюдал, как коршун с неба упадёт, схватит цыплёнка, куры поднимут переполох, закудахчат, забегают, а потом всё как ни в чём ни бывало успокаивается. Сразу стали проверять ТЦ по всей России, нашли массу нарушений, но ни хера не закрыли их до устранения !!! Вот такие дела.
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    Анонимно 03 апр
    через несколько месяцев всё уляжется и забудут как всегда
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  • Анонимно 02 апр
    Следуя этой логике, все , что выше первого этажа надо освободить
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  • Анонимно 03 апр
    А самая фигня в том,что параллельно в это же время горит в Челябинске, в под московье и т.д. Контролировать 1500 м2 очень проблематично,контролировать машину на скорости от 50-150 км тоже самое,рассчитывать на то,что самолет не сломается в полете такая же ерунда,тот же самый компьютер с ошибками и т.д. Вся вселенная с ошибками,либо так задумано,либо не доработано ...Самолеты будут падать,машины попадать в аварию,дома и здания гореть,люди гибнуть и никто ничего не изменит к обратному!Виновные будут наказаны,а мертвые не воскреснут!
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  • Анонимно 03 апр
    Следует подумать, а нужен ли России этот самый "Каро".
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