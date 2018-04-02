В России владельцев ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах
Госдума РФ уже в этом году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
По его словам, реорганизация торговых центров начнется уже к концу этого года. Выборный также отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
Инициатива Госдумы РФ появилась после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Подробнее об этом в специальном сюжете «Реального времени».
Справка
21 марта Комиссия по этике Государственной думы рассмотрела заявления трех журналисток — продюсера телекомпании «Дождь» Дарьи Жук, корреспондента русской службы «Би-би-си» Фариды Рустамовой и Екатерины Котрикадзе из RTVI — о домогательствах со стороны депутата Леонида Слуцкого. Также руководство компании BBC передало комиссии аудиозапись, сделанную корреспонденткой Фаридой Рустамовой, которую она считает доказательством неэтичного поведения депутата. Глава комиссии Отари Аршба заявил, что запись комиссия не слушала и посоветовал девушкам обратиться в правоохранительные органы. Отари Аршба в итоге сообщил, что «комиссия не усматривает нарушение Слуцким поведенческих норм». Как повела себя депутатская комиссия, вы можете оценить сами. Более десятка СМИ посчитало решение несправедливым, поведение Слуцкого аморальным и недопустимым и объявило бойкот.
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