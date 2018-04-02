В России владельцев ТЦ обяжут размещать кинотеатры и детские комплексы на нижних этажах

Госдума РФ уже в этом году обяжет владельцев торговых центров перенести кинотеатры и детские комплексы на нижние этажи зданий. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его словам, реорганизация торговых центров начнется уже к концу этого года. Выборный также отметил, что Госдума планирует усилить уголовную ответственность за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

Инициатива Госдумы РФ появилась после пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Подробнее об этом в специальном сюжете «Реального времени».

