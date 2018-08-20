Шамиль Газизов о британских визах: «Вопрос должен решиться в течение суток»

Руководство футбольного клуба «Уфа» рассчитывает, что игроки и тренерский штаб команды получат британские визы во вторник и проблем с участием в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы в Глазго не возникнет, сообщил ТАСС генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«В данный момент практически все футболисты подали документы на получение британской визы. Весь вопрос должен решиться в течение суток, и если все будет нормально, то завтра мы получим необходимые документы», — сказал Газизов.

Первый матч против «Рейнджерс» уфимцы должны сыграть в гостях в Глазго 23 августа.

