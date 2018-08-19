Новости промышленности

21:02 МСК
Новости раздела
Промышленность

Минсельхоз оценил экспортный потенциал российского агропрома в 20 миллиардов долларов

20:03, 19.08.2018
Минсельхоз оценил экспортный потенциал российского агропрома в 20 миллиардов долларов
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Министерстве сельского хозяйства оценивают экспортный потенциал отечественного агропрома в 20 миллиардов долларов. Об этом заявил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

«Экспортный потенциал АПК нашей страны составляет $20 млрд. И к 2023 году, это такая большая государственная задача, которая подтверждена аграриями, мы должны выйти на $45 млрд», — цитирует ТАСС замминистра.

Ранее Минсельхоз определил направления работы, которые позволят к 2024 году увеличить объем сельскохозяйственного экспорта до указанного уровня. Для этого в ведомстве предлагают нарастить поставки за счет готовой продукции.

ПромышленностьАгропром
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты