Минсельхоз РФ разработал проект по увеличению экспорта сельхозпродукции в два раза
Минсельхоз определил направления работы, которые позволят к 2024 году увеличить объем сельскохозяйственного экспорта в два раза — до $45 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минсельхозе предлагают нарастить поставки за счет готовой продукции — кондитерских и колбасных изделий, а также напитков. Для этого к сегодняшнему объему производства необходимо дополнительно прибавить более 40 млн тонн.
Сейчас ведомство занимается формированием федерального проект «Экспорт продукции АПК». Согласованный паспорт проекта будет представлен в правительство 1 октября, пишут «Известия».
Эксперты считают, что увеличение экспорта сельхозпродукции даст дополнительную нагрузку на товаропроводящие сети. Для решения этой проблемы необходимо строительство новых распределительных центров, увеличение портовых и перевалочных мощностей и внедрение цифровых технологий.
Ранее сообщалось, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России за 5 месяцев 2018 года вырос на треть.ПромышленностьАгропром
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