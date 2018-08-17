Минсельхоз РФ разработал проект по увеличению экспорта сельхозпродукции в два раза

Минсельхоз определил направления работы, которые позволят к 2024 году увеличить объем сельскохозяйственного экспорта в два раза — до $45 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе предлагают нарастить поставки за счет готовой продукции — кондитерских и колбасных изделий, а также напитков. Для этого к сегодняшнему объему производства необходимо дополнительно прибавить более 40 млн тонн.

Сейчас ведомство занимается формированием федерального проект «Экспорт продукции АПК». Согласованный паспорт проекта будет представлен в правительство 1 октября, пишут «Известия».

Эксперты считают, что увеличение экспорта сельхозпродукции даст дополнительную нагрузку на товаропроводящие сети. Для решения этой проблемы необходимо строительство новых распределительных центров, увеличение портовых и перевалочных мощностей и внедрение цифровых технологий.

Ранее сообщалось, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России за 5 месяцев 2018 года вырос на треть.