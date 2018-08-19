Вадим Евсеев перешел из «Анжи» в «СКА-Хабаровск»

Бывший тренер пермского «Амкара» Вадим Евсеев возглавил футбольный клуб «СКА-Хабаровск».

Ранее Евсеев перешел в тренерский штаб «Анжи». Об уходе специалиста сообщил президент махачкалинской команды.

«К сожалению, он покинул клуб. Он очень хороший парень, настоящий мужик и профессионал. Желаем ему всего самого хорошего в дальнейшем», — цитирует Кадиева Sports.ru.

Евсеев сменит наставника «СКА-Хабаровск» Сергея Передню, который будет отправлен в отставку за неудовлетворительные результаты.

Напомним, ранее в Перми футбольный клуб «Амкар» прекратил свое существование из-за финансовых трудностей.