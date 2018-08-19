Модернизированный Ми-26Т2В совершил первый полет

Первый полет модернизированного вертолета Ми-26Т2В, созданного для российских Воздушно-космических сил, состоялся на предприятии «Роствертол» холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех).



«Модернизация значительно расширяет потенциал ее применения. В государственной программе вооружения на 2018-2027 годы предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации. При этом, уверен, что Ми-26Т2 будет востребован не только России, но и за ее пределами: мы видим потенциал на рынках Азии, Африки и в странах Ближнего Востока», — цитирует индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова «РИА Новости».



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