В РТ прошли испытания беспилотного конвертоплана для Минобороны
В Татарстане успешно испытали разработанный в республике для Министерства обороны РФ беспилотный конвертоплан. Об этом в четверг на выставке «Казань АКТО 2018» сообщил ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.
«Конвертоплан, который взлетает как вертолет, а потом летит как самолет, испытан, реально летает, сделан по заказу Минобороны РФ. Дальность полета — 100 км, крейсерская скорость — около 100—140 км/ч, может зависать — как вертолет, то есть комбинация вертолета и самолета», — сказал он.
Среди преимуществ летательного аппарата указываются отсутствие необходимости во взлетно-посадочной полосе, модульная сборка и технологии, рассчитанные на массовое производство, пишет ТАСС.
Ранее стало известно, что в Казани опытно-конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова начало испытания тяжелого беспилотного летательного аппарата.ПромышленностьОПК Татарстан
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