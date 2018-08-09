В РТ прошли испытания беспилотного конвертоплана для Минобороны

В Татарстане успешно испытали разработанный в республике для Министерства обороны РФ беспилотный конвертоплан. Об этом в четверг на выставке «Казань АКТО 2018» сообщил ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов.

«Конвертоплан, который взлетает как вертолет, а потом летит как самолет, испытан, реально летает, сделан по заказу Минобороны РФ. Дальность полета — 100 км, крейсерская скорость — около 100—140 км/ч, может зависать — как вертолет, то есть комбинация вертолета и самолета», — сказал он.

Среди преимуществ летательного аппарата указываются отсутствие необходимости во взлетно-посадочной полосе, модульная сборка и технологии, рассчитанные на массовое производство, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в Казани опытно-конструкторское бюро (ОКБ) имени Симонова начало испытания тяжелого беспилотного летательного аппарата.