ФСИН ликвидирует следственный изолятор №3 в Удмуртии

В Удмуртии ликвидируют следственный изолятор №3. Соответствующий приказ издало министерство юстиции России.

На данный момент сотрудники ФСИН решают вопрос о трудоустройстве работников изолятора. Также планируется переезд подозреваемых, обвиняемых и осужденных в другое исправительное учреждение, пояснили в пресс-службе ведомства.

Стоит отметить, что следственный изолятор №3 создан на базе Можгинской воспитательной колонии 18 декабря 2002 года. За учреждением закреплены Алнашский, Вавожский, Граховский, Кизнерский, Малопургинский и Можгинский районы.

Напомним, из российских тюрем освободят около 14 тысяч человек — им пересчитают сроки по новому закону.