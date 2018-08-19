Переданные приставам долги по кредитам достигли 2 трлн рублей — ФССП

Долги граждан перед банками, переданные приставам, в 2018 году достигли 2 трлн рублей.

«В первом полугодии 2018 года на исполнении находилось (с учетом долгов, перешедших с прошлых лет, — прим. ТАСС) около 5,6 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму взыскания более 2 трлн рублей», — цитирует ТАСС представителя Федеральной службы судебных приставов России.

По его словам, это почти на 1 млн производств больше, чем в первом полугодии 2017 года.

Напомним, судебные приставы Татарстана с начала 2018 года взыскали более 829 млн рублей долгов по налогам. Они применяют к должникам широкий спектр принудительных мер, предусмотренный законодательством.